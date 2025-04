"Grande tristezza" per la sua scomparsa e grande apprezzamento per il "Bergoglio politico". Interpellata dall'Adnkronos, Luciana Castellina, storica intellettuale della sinistra italiana, deputata e tra i fondatori del Manifesto non nasconde ("da non credente") il dispiacere per l'addio a chi è stato "uno dei migliori e più importanti dirigenti, impegnati a cambiare il mondo e non a conservarlo come è", un ruolo "che per un Papa è una cosa molto singolare e molto importante". "Il mio apprezzamento è per la lucidità politica che ha avuto", sottolinea Castellina.

"Una frase sola che voglio ripetere, quella che lui ha detto e ripetuto molte volte, 'non serve una politica per i poveri' - che questa è la beneficenza - ma serve 'una politica dei poveri'. Cioè ha riconosciuto che deve esserci una soggettività degli sfruttati per essere loro i protagonisti del cambiamento della storia". Ora per la successione dice: "Spero che il prossimo pontefice somigli il più possibile a Papa Francesco...".