Conclave alle porte, cresce l’attesa — e le scommesse — su chi sarà il prossimo successore di Papa Francesco. Secondo i dati della piattaforma Polymarket, queste sono le probabilità più accreditate: Pietro Parolin: 36–40%, Luis Antonio Tagle: 26–40%, Matteo Zuppi: 7–14%, Péter Erdő: 7–11%, Peter Turkson: 5–9%, Robert Sarah: 2–3%, Raymond Burke: 1–2%

Chi sarà il prossimo Papa? I bookmaker scommettono (letteralmente)

Il mondo cattolico guarda con attenzione a Roma, i bookmaker hanno già messo le carte sul tavolo. Le quote per il successore di Papa Francesco sono online, e i candidati più papabili — letteralmente — stanno già facendo parlare di sé non solo per i loro meriti ecclesiastici, ma anche per le scommesse che girano attorno ai loro nomi.

I favoriti...

In testa troviamo due nomi noti: Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle. Entrambi sono quotati da William Hill a 2.75 (7/4), mentre Paddy Power offre 3.5 (5/2) per Parolin e 3.0 (2/1) per Tagle. Anche Ladbrokes li tiene d'occhio con quote rispettivamente di 4.0 (3/1) e 4.5 (7/2). La lotta tra l’italiano e il cardinale filippino è apertissima. Piccola nota: entrambi godono di buona considerazione per il fronte progressista e, per più d'un osservatore, si porrebbero in continuità con il papato di Francesco.

Gli outsider di lusso...

Subito dopo troviamo Peter Turkson e Matteo Zuppi, due figure molto differenti ma con posizionamenti simili: quote tra 7/1 e 9/1. Turkson, ghanese e da tempo indicato come possibile primo Papa africano moderno, è dato a 9.0 (8/1) su William Hill, mentre Zuppi, l’arcivescovo di Bologna noto per il suo posizionamento profressista, si gioca a 8.0 (7/1). Non manca Péter Erdő, cardinale ungherese che gode di grande considerazione nei circoli più conservatori, quotato tra 8/1 e 10/1.

Più lontani ma non impossibili..

Nel gruppo degli "sfavoriti" troviamo Marc Ouellet e Robert Sarah. Il canadese è dato fino a 15.0 (14/1), mentre il guineano Sarah oscilla tra 10.0 e 12.0 (9/1 - 11/1). Quote più alte, ma in un conclave... tutto può succedere. (di Andrea Persili)