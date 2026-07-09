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Vannacci, Pier Silvio Berlusconi: "Un conto è propaganda, attendiamo di vedere programma"

"L’Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla crescano a livello politico. Ce ne sono tanti, anche in passato. Non mi stupisce che in questo momento emerga"

Pier Silvio Berlusconi - (Ufficio stampa)
Pier Silvio Berlusconi - (Ufficio stampa)
09 luglio 2026 | 12.40
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

"L’Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla crescano a livello politico. Ce ne sono tanti, anche in passato. Non mi stupisce che in questo momento emerga. E' un bravo comunicatore. E' efficace. E' coerente con il pensiero mio di ciò che deve essere il centro destra oggi? Direi di no, ma la propaganda è propaganda. In termini di realtà dei fatti attendiamo di vedere il programma". Così Pier Silvio Berlusconi, chairman e group ceo di Mfe-Mediaforeurope, nel corso della serata con la stampa risponde a una domanda sull’ascesa di Roberto Vannacci.

"Vedremo - rimarca Pier Silvio Berlusconi - quanto è coerente con programma di centrodestra e poi vedremo cosa fare ma questo è il mio pensiero di cittadino. Non voglio dare consigli”. Rispondendo a una seconda domanda sulla postura che dovrà adottare Forza Italia su Vannacci, Berlusconi precisa: “Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa deve fare. Io non mi permetto di dare consigli al governo e a Forza Italia".

"Ho solo espresso il mio pensiero. Un conto è la propaganda. Ma non lo dico solo per Vannacci. Lo dico per tutti. Vediamo il programma e la coerenza con il programma del centrodestra e di Forza Italia", dice ancora. "Poi - conclude - decideranno il governo e Forza Italia cosa fare".

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