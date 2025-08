"A te amore mio, che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!!!". Marta Fascina ha condiviso via social un video di Silvio Berlusconi nella giornata in cui è arrivato l'ok definitivo del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

Era l'agosto del 2022. Il Cavaliere parla del progetto definendolo "una grande opera indispensabile, della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto costituisse una delle infrastrutture più importanti per il nostro Paese e non ho mai cambiato idea", afferma nel video.

“Il ponte rimane una priorità assoluta non solo per collegare la Calabria e la Sicilia ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale". E ricorda come il progetto sia stato "bloccato per due volte da governi della sinistra ma questa volta non ci fermeranno. Questo è il nostro progetto e il nostro impegno a cui non verremo assolutamente meno. Il 25 settembre andremo alle elezioni e assumeremo la guida del Paese. Potremo quindi dare il via alla realizzazione del ponte".