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Referendum giustizia, affluenza boom: le regioni al top

Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto guidano la classifica

Un elettore vota
Un elettore vota
23 marzo 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quali sono le regioni che 'decidono' il referendum sulla giustizia? I dati sull'affluenza, relativi alla prima giornata di voto, hanno evidenziato un boom di partecipazione: il 46,07% registrato alle 23 di domenica 22 marzo rappresenta un risultato più che doppio rispetto al parziale registrato dopo la prima giornata del referendum 2025 su cittadinanza e lavoro. Il dato complessivo è destinato a salire ulteriormente oggi, con i seggi aperti fino alle 15.

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In attesa dei numeri definitivi, il quadro parziale della prima giornata evidenzia il ruolo trainante di alcune regioni. L'Emilia Romagna guida la speciale graduatoria con un'affluenza del 53,7%. Seguono Toscana (52,49%), Lombardia (51,83%), Veneto (50,55%), Umbria (50,11%). Quindi le Marche (49,41%), il Piemonte (48,94%), il Friuli Venezia Giulia (48,55%), il Lazio (48,23%), la Liguria (48,18%). L'Abruzzo è al 46,56%, seguito dalla Valle d'Aosta al 44,25%. In coda, regioni del Sud: la Sicilia ha chiuso la giornata di domenica al 34,94%, la Calabria al 35,7% e la Campania al 37,78%.

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referendum riforma giustizia referendum giustizia risultati
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