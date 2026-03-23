Quali sono le regioni che 'decidono' il referendum sulla giustizia? I dati sull'affluenza, relativi alla prima giornata di voto, hanno evidenziato un boom di partecipazione: il 46,07% registrato alle 23 di domenica 22 marzo rappresenta un risultato più che doppio rispetto al parziale registrato dopo la prima giornata del referendum 2025 su cittadinanza e lavoro. Il dato complessivo è destinato a salire ulteriormente oggi, con i seggi aperti fino alle 15.

In attesa dei numeri definitivi, il quadro parziale della prima giornata evidenzia il ruolo trainante di alcune regioni. L'Emilia Romagna guida la speciale graduatoria con un'affluenza del 53,7%. Seguono Toscana (52,49%), Lombardia (51,83%), Veneto (50,55%), Umbria (50,11%). Quindi le Marche (49,41%), il Piemonte (48,94%), il Friuli Venezia Giulia (48,55%), il Lazio (48,23%), la Liguria (48,18%). L'Abruzzo è al 46,56%, seguito dalla Valle d'Aosta al 44,25%. In coda, regioni del Sud: la Sicilia ha chiuso la giornata di domenica al 34,94%, la Calabria al 35,7% e la Campania al 37,78%.