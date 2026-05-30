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Roland Garros, oggi Cobolli-Tien - Diretta

Il tennista azzurro sfida l'americano nel terzo turno dello Slam di Parigi

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
30 maggio 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, l'azzurro affronta l'americano Learner Tien - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam francese. Cobolli è reduce dal successo in tre set contro il cinese Wu Yibing, mentre lo statunitense ha battuto l'argentino Diaz Acosta nel secondo turno del torneo.

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In caso di passaggio del turno, Cobolli sfiderà il vincente di Cerundolo-Svajda.

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