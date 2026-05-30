Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, l'azzurro affronta l'americano Learner Tien - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam francese. Cobolli è reduce dal successo in tre set contro il cinese Wu Yibing, mentre lo statunitense ha battuto l'argentino Diaz Acosta nel secondo turno del torneo.