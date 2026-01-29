circle x black
Cerca nel sito
 

Referendum giustizia, Calenda e il post del Pd: "Siete impazziti?"

Il leader di Azione dopo la pubblicazione di un post con un intervento di D'Orsi

Carlo Calenda
Carlo Calenda
29 gennaio 2026 | 19.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ma vi siete impazziti completamente Pd?". E' la domanda che Carlo Calenda, leader di Azione, su X pone al Partito Democratico. Il motivo che spinge il senatore ad attivarsi è un post pubblicato dal Pd, in cui viene riproposto un intervento in tv di Angelo D'Orsi sul referendum sulla riforma della giustizia: il messaggio era accompagnato dal claim 'il 22 e 23 marzo vota no!'.

"D'Orsi e’ un aperto sostenitore di Putin che viene invitato in Russia dal canale di disinformazione Russia Today! Cancellate subito questo obbrobrio. Pina Picierno fai qualcosa", scrive Calenda. Tra i primi commenti al post di Calenda, quello di Picierno, vice presidente del Parlamento Ue: "Il post è stato cancellato. Un errore grave a cui è stato posto rimedio subito", la replica dell'europarlamentare dem.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carlo calenda referendum giustizia
Vedi anche
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza