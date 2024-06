E' in corso lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative e delle regionali in Piemonte. Il voto ha riguardato 3.698 Comuni in totale, di cui 3.520 delle Regioni a statuto ordinario, 114 del Friuli Venezia Giulia, 27 della Sardegna e 37 della Sicilia.

L'eventuale secondo turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco, che interessa i comuni al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno: i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. L'eventuale turno di ballottaggio non riguarderà i comuni al voto in Friuli Venezia Giulia, tutti con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.

Piemonte

Quando è stato scrutinato poco più del 10% delle sezioni piemontesi, 616 seggi su 4.795, il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ricandidato per il centro destra è al 52,6% dei voti. La sfidante del centrosinistra, Gianna Pentenero si attesta al 36,6%. Al terzo posto la candidata alla presidenza per il Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato è all’8,2%.

Bari, Firenze, Perugia e Potenza verso il ballottaggio

In base alla II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativo alle elezioni comunali a Bari il candidato sindaco del centrosinistra Vito Leccese, sostenuto da Pd, Verdi, e altre liste civiche, è al 47,1%, mentre il candidato del centrodestra Fabio Romito è al 29,1%. Michele Laforgia sostenuto dai Cinque Stelle, dai movimenti e associazioni civiche di Sinistra è, invece, al 22,3%. La copertura del campione è del 15%.

Oltre a Bari anche Firenze va verso il ballottaggio. In base ai primi dati del Viminale in 5 sezioni su 360 alle elezioni comunali di Firenze è in testa la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro (Pd, Avs, Azione Siamo europei, Sara Funaro sindaca, +Europa, Centro, Anima Firenze) con il 47,05% seguita dal candidato del centrodestra Eike Dieter Schmidt (Fi, FdI, Lista civica Eike Schmidt sindaco, Lega) con il 28,13%.

A seguire Cecilia Del Re (Firenze Democratica) al 7,03%, Lorenzo Masi (M5s) al 6,20%, Gabrielellovic Dmitrij Palagi (Sinistra progetto comune-Possibile-Potere al Popolo!Rifondazione comunista, Firenze ambientalista e solidale) al 5,79%, Stefania Saccardi (Al centro Saccardi) al 4,96%, Alessandro De Giuli (Firenze rinasce) allo 0,52%, Francesco Zini (Firenze cambia) allo 0,21%, Andrea Asciuti (Firenze Vera-Indipendenza!-Il Popolo della famiglia) allo 0,10%, Francesca Marrazza (Ribella Firenze) 0.

Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativa alle elezioni comunali a Perugia, è testa a testa tra il candidato sindaco del centrosinistra Vittoria Ferdinandi, sostenuta da Pd e Movimento Cinque Stelle, che si attesta al 49,8%, e la candidata del centrodestra Margherita Scoccia, al 47,3%. La copertura del campione è del 9%.

Secondo l'exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 9%, alle elezioni comunali di Potenza sembra profilarsi un ballottaggio: in testa il candidato sindaco del centrodestra Francesco Fanelli, con il 43,9% mentre a seguire il candidato Vincenzo Telesca, appoggiato da Insieme per Potenza, La Potenza dei cittadini, Basilicata Casa Comune, Uniamoci per Potenza e Potenza Prima, con il 30,4%. Il candidato di Movimento 5 Stelle, Potenza Ritorna e Città Nuova con Smaldone, Pierluigi Smaldone, è al 15,6% e Francesco Giuzio è all'8,4%.

A Pescara, Campobasso e Cremona avanti il centrodestra

In base alla II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativo alle elezioni comunali a Pescara il candidato del centrodestra e sindaco uscente Carlo Masci va verso una riconferma con il 51,4%. Il candidato del centrosinistra Carlo Costantini sostenuto da Pd e M5S è, invece, al 33,2%. La copertura del campione è del 16%.

In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni comunali di Campobasso è in testa il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis (FdI, Popolari per l'Italia, Lega, Unione di centro, Noi Moderati, Fi) con il 50,1 %, seguito dalla candidata del centrosinistra e del M5s Marialuisa Forte (M5s, Pd, Avs-Psi-Civica) al 32,5% e da Giuseppe Ruta (Unica Terra, Confederazione civica per Campobasso, Costruire democrazia) al 17,4%. Copertura del campione 10%.

Alle elezioni comunali di Cremona, secondo i dati del Viminale, in 27 sezioni su 76 è avanti il candidato sindaco di centrodestra Alessandro Portesani con il 44,47% sullo sfidante di centrodestra Leonardo Virgilio al 41,54%. A seguire la candidata del M5s e Cremona cambia musica Paola Tacchini al 5,09%, Maria Vittoria Ceraso sostenuta da Oggi per domani al 4,19%, Ferruccio Andrea Michele Giovetti (Giovetti sicurezza e buonsenso per Cremona) al 3,43% e Angelo Frigoli (Partito di alternativa comunista - Lega internazionale dei lavoratori quarta internazionale) all'1,28%.

A Bergamo e Cagliari in testa il centrosinistra

In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni comunali di Bergamo è in testa e si appresta alla vittoria al primo turno la candidata sindaca del centrosinistra Elena Carnevali (Pd, Futura-Avs, Bergamo europea+Europa-Italia viva, Bergamo insieme concordia civium, Gori per Carnevali, Elena Carnevali sindaca) con il 56,3%, seguita dal candidato del centrodestra Andrea Pezzotta (Fi, FdI, Lega, Lista civica Pezzotta sindaco, Bergamo ideale) con il 40,3% e da Vittorio Apicella del M5s 3,4%. Copertura del campione 15%.

Massimo Zedda si avvia verso un'ampia vittoria al primo turno. Secondo la seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 15%, alle elezioni comunali di Cagliari il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Massimo Zedda, è in testa con il 59,8% mentre Alessandra Zedda, sostenuta dal centrodestra è al 34,6%. Giuseppe Farris, sostenuto da una lista civica, è al 2,6% e Claudia Ortu, appoggiata da Cagliari popolare-Pci-Potere al popolo! è all'1,6%.

Cesena, ex sindaco Lattuca avanti con 63,48%

Secondo i primi dati del Viminale, in 14 sezioni su 98, alle comunali a Cesena il sindaco uscente e ricandidato per il campo largo Enzo Lattuca è avanti con il 63,48%, seguito dal candidato di centrodestra Marco Casali al 28,09% e da Marco Giangrandi (Cesena siamo noi, Lista civica cambiamo, Iv-Cesena al centro) al 6,79% e Paolo Sensini (Cesena viva e unita per la pace e il bene comune) all'1,64%.

Sassari, in testa candidato campo largo Giuseppe Mascia

Alle elezioni comunali di Sassari, quando sono state scrutinate 5 sezioni su 140, è in testa con il 50,99% Giuseppe Mascia, candidato del campo largo con l’appoggio di sette liste: Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Fare Città, Futuro Comune, Movimento Cinque Stelle, Orizzonte Comune, Sassari progressista e solidale. Nicola Lucchi, sostenuto da 6 liste civiche, è al 26,35% mentre il candidato del centrodestra Gavino Mariotti, appoggiato da Azione, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Psd'Az, Riformatori sardi, Orgogliosamente Sassari e Visione Comune, è al 14,16%.

Eletti i 30 sindaci candidati unici delle province di Padova, Vicenza e Rovigo