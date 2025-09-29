circle x black
Regionali Marche, inizia lo spoglio. Exit poll: testa a testa Acquaroli-Ricci

Chiuse le urne alle 15, sei i candidati in corsa per la presidenza della regione

Elezioni Regionali - Fotogramma
29 settembre 2025 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con la chiusura delle urne alle 15 nelle Marche, è iniziato lo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

Sono sei i candidati: la coalizione di centrodestra sostiene la ricandidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli; il centrosinistra insieme al M5s l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Gli altri candidati sono Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell'82%, il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è al 48-52% mentre l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sostenuto dal centrosinistra insieme al M5s è al 46-50%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elezioni regionali marche marche regionali regionali marche marche elezioni regionali risultati
