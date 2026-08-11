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Salvini: "Report avanti senza Ranucci, serve una pausa". Il giornalista: "Vuole mia sospensione"

Le parole del ministro e la reazione del conduttore dopo l'arresto di Valter Lavitola

Sigfrido Ranucci - Ipa
Sigfrido Ranucci - Ipa
11 agosto 2026 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo l'arresto di Valter Lavitola, Report dovrebbe continuare senza il conduttore Sigfrido Ranucci? “Sì, credo che ci dovrebbe essere una pausa”. Parola del ministro Matteo Salvini, che durante una visita al Polo di interscambio del Pigneto a Roma ha espresso “piena solidarietà” per chi ha subito un attentato ma ha spiegato anche che la situazione “va chiarita”.

"Penso che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura e preoccupante debbano prendersi una pausa - le parole di Salvini -. Fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti fra i due personaggi, io penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda". "Adesso - ha aggiunto il ministro - emerge che uno dei suoi più cari amici è stato arrestato perché sarebbe stato il mandante. Qualcuno ha sbagliato, ha sottovalutato, ha tramato? Fino a che gli italiani che pagano questo stipendio non avranno chiarezza, ritengo sia utile aspettare che la magistratura faccia il suo corso (VIDEO)".

"Il ministro Salvini chiede alla Rai la mia sospensione", la replica di Ranucci sui social dopo le affermazioni del ministro sul caso.

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