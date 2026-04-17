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Saviano assolto, Salvini annuncia una nuova querela

Il leader della Lega, definito 'ministro della malavita', non molla

Matteo Salvini
Matteo Salvini
17 aprile 2026 | 19.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roberto Saviano assolto, Matteo Salvini lo querela di nuovo. Il ministro dei Trasporti presenterà una nuova querela nei confronti dello scrittore, ieri assolto dopo aver definito "ministro della malavita" il leader della Lega. "Da ministro dell'Interno ho combattuto mafia, camorra, 'ndrangheta . Abbiamo sequestrato e abbattuto le ville dei Casamonica e sentirmi accusato" da Roberto Saviano "di essere il ministro della malavita non penso che sia una critica", dice Salvini al Tg3 ." Penso, invece, che sia un'offesa. Comunque vado avanti lo stesso tranquillamente", aggiunge spiegando la sua decisione di querelare nuovamente lo scrittore.

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