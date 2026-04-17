Roberto Saviano assolto, Matteo Salvini lo querela di nuovo. Il ministro dei Trasporti presenterà una nuova querela nei confronti dello scrittore, ieri assolto dopo aver definito "ministro della malavita" il leader della Lega. "Da ministro dell'Interno ho combattuto mafia, camorra, 'ndrangheta . Abbiamo sequestrato e abbattuto le ville dei Casamonica e sentirmi accusato" da Roberto Saviano "di essere il ministro della malavita non penso che sia una critica", dice Salvini al Tg3 ." Penso, invece, che sia un'offesa. Comunque vado avanti lo stesso tranquillamente", aggiunge spiegando la sua decisione di querelare nuovamente lo scrittore.