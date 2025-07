Scuola, Meritocrazia Italia: "Su cellulari da Valditara risposta concreta"

"Arriva finalmente una risposta concreta da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a fronte delle manifestazioni contrarie all’uso distorto degli smartphone negli ambienti scolastici, con una soluzione da tempo sostenuta da Meritocrazia Italia. Lo scorso 16 giugno è stata diramata, per tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e le scuole paritarie del secondo ciclo d’istruzione, la circolare contenente le indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi". A dirlo in una nota è il presidente di Meritocrazia Italia Walter Mauriello.

"In virtù dunque del patto di corresponsabilità educativa, le scuole dovranno aggiornare i propri regolamenti, prevedendo il divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico anche a fini didattici, nonché specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire, rimettendo all’autonomia scolastica l’individuazione delle misure utili a garantire il rispetto della disposizione ministeriale. L’uso degli smartphone è notoriamente fonte di distrazione, e rappresenta spesso una mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e degli altri compagni di classe. Naturalmente, l’uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. Parimenti l’utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all’efficace svolgimento dell’attività didattica".

"Meritocrazia Italia da anni è impegnata nel contribuire, con le proprie iniziative, al raggiungimento del benessere dei cittadini. Quello dell’uso, anzi abuso di smartphone, social e internet in generale è il tema principale nell’ambito della tutela degli adolescenti. È dimostrato che sempre più persone, quindi anche adolescenti, sono vittime del cosiddetto fenomeno di “brain rot”, nuova espressione per indicare un deterioramento dello stato mentale o intellettuale come risultato del consumo eccessivo di materiale considerato banale o non impegnativo. Pertanto, Meritocrazia plaude all’iniziativa ministeriale di vietare l’uso degli smartphone nelle scuole. Ribadisce, tuttavia, l’esigenza di creare vere e proprie sinergie, collaborazione e dialogo tra la famiglia e la scuola, poiché proprio la mancanza di dialogo e d’educazione al sacrificio lascia spazio all’attecchire di modelli negativi, enfatizzati dalla televisione e da social media, che somministrano quotidianamente e continuativamente pillole di una realtà in cui si supera lo stato emozionale e si metabolizzano l’odio e la violenza.