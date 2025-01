"Abbiamo deciso di nominare il prefetto Vittorio Rizzi" a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno, dopo che Elisabetta Belloni si è dimessa a sorpresa a partire dal 15 gennaio con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Si tratta di una "persona che ha alle sue spalle una carriera assolutamente prestigiosa all'interno della Polizia di Stato, un funzionario dello Stato di prim'ordine", ha detto la premier. La nomina verrà formalizzata nel consiglio dei ministri convocato per oggi pomeriggio.

Chi è Vittorio Rizzi

Quella di Rizzi è una scelta in continuità visto che era stato nominato da settembre delle scorso anno vice direttore dell'Agenzia informazioni sicurezza interna (Aisi). Poliziotto di lungo corso, prima di approdare ai Servizi interni Rizzi ha ricoperto l'incarico di vicecapo vicario della Polizia.

Laureato in giurisprudenza, nato a Bologna ma romano d'adozione, 65 anni, Rizzi, dopo aver diretto già Venezia e Milano, nel 2007 diventa capo della Squadra Mobile di Roma. Con i suoi uomini risolve numerosi casi di cronaca, tra cui il cold case dell'assassinio della contessa Alberica Filo Della Torre, noto come 'delitto dell'Olgiata'. Promosso dirigente Superiore nel 2012, a luglio viene nominato direttore del Servizio Polizia stradale, ruolo che ricopre per circa un anno, fino a fine luglio 2013 quando diventa questore dell'Aquila.

Nel 2015 passa al vertice dell'ispettorato di pubblica sicurezza di Palazzo Chigi, poi alla direzione centrale anticrime e infine nel 2019 diventa vicecapo della polizia e direttore Centrale della Polizia Criminale, struttura interforze del dipartimento di pubblica sicurezza. A settembre dello scorso anno approda all'Aisi con l'incarico di vicedirettore. Ora la nomina a capo del Dis. "Abbiamo deciso di nominare il prefetto Vittorio Rizzi" a capo del Dis, "persona che ha alle sue spalle una carriera assolutamente prestigiosa all'interno della Polizia di Stato, un funzionario dello Stato di prim'ordine", ha sottolineato Meloni durante la conferenza stampa.