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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd giù. Vannacci cresce ancora

Il rilevamento Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto in caso di elezioni

Roberto Vannacci - (Afp)
Roberto Vannacci - (Afp)
06 luglio 2026 | 20.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia, Pd e M5S in calo. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a crescere. Sono le novità del sondaggio Swg che oggi, lunedì 6 luglio 2026, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito pur cedendo lo 0,2%.

La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni scende al 27,1% ma aumenta il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein lasciano sul terreno lo 0,3% e scivolano al 21,5%. Passo indietro anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e ora vale il 13,1%. Ai piedi del podio, in ascesa Forza Italia che guadagna lo 0,2% e raggiunge il 7,4%. In ascesa anche Verdi e Sinistra, che fanno segnare + 0,1% fino al 6,5%. Il progresso più rilevante rispetto alla scorsa settimana è di Futuro Nazionale: il partito fondato da Vannacci cresce dello 0,4% e arriva al 6% netto, guadagnando ulteriore terreno sulla Lega di Matteo Salvini che pure passa dal 5,4% al 5,6%.

Più indietro Azione (3,4%), Italia viva (2,5%), +Europa (1,4%), Noi Moderati (1,1%), Sud chiama Nord (1%) e Avanti Psi (1%).

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sondaggio meloni sondaggio vannacci sondaggio elezioni
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