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Sondaggio politico: calano Fratelli d'Italia, Pd e M5S

I dati del rilevamento Swg per il Tg La7

Schede elettorali - (Fotogramma)
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16 novembre 2026 | 20.27
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia, il Pd e il Movimento 5 Stelle calano. Il centrodestra perde terreno e il centrosinistra aumenta il vantaggio nel duello. Sono i dati principali del sondaggio Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 16 novembre 2026. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito anche se cede lo 0,3%, con un ulteriore passo indietro dopo quello della scorsa settimana: la formazione guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni si attesta al 28,6%. Si assottiglia il margine sul Pd della segretaria Elly Schlein, che perde lo 0,1% e scende al 20,7%. Passo indietro anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (-0,1%), ora al 12,5%. Forza Italia cala dello 0,2% e ora vale il 7,1%. Nessuna variazione per Alleanza Verdi Sinistra al 6,2% e per la Lega di Matteo Salvini, sempre al 5,7%.

Nel campo largo, Italia viva di Matteo Renzi è al 2,4% e +Europa all'1,3%. Nel centrodestra, Noi Moderati all'1,1%, come Sud chiama Nord all'1,1%. Fuori dai due schieramenti principali, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci guadagna lo 0,3% e sale al 5,8%. Azione di Carlo Calenda, invece, perde lo 0,1% e vale il 3,1%.

In questo contesto, il campo largo rimane stabile al 44,9%: il centrosinistra aumenta il vantaggio nell'ipotesi di elezioni approfittando del calo del centrodestra, che lascia sul terreno lo 0,4% e scivola al 43,6%. Il gap tra i due schieramenti è dell'1,3%.

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