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Sondaggio politico: Fratelli d'Italia, Pd e M5S in calo

Il rilevamento Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto

Schede elettorali - (Fotogramma)
Schede elettorali - (Fotogramma)
22 giugno 2026 | 20.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tutti giù. Fratelli d'Italia, Pd e Movimento 5 Stelle in calo secondo il sondaggio Swg che per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto oggi, 22 giugno, in caso di elezioni. I primi 3 partiti fanno segnare un risultato negativo rispetto alle rilevazioni di una settimana fa. Fratelli d'Italia cede lo 0,2% e scende al 27,7%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni aumenta comunque il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein lasciano sul terreno lo 0,3% e ora valgono il 21,8%. Passo indietro anche per il M5S di Giuseppe Conte (- 0,1%), ora al 13,2%.

In crescita Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e sale al 7,4%. Segno positivo anche per Verdi e Sinistra, che passano dal 6,5 al 6,6%. Identico progresso per la Lega di Matteo Salvini, ora al 5,4%. Il Carroccio stacca Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, fermo al 5,3%.

Più indietro Azione di Carlo Calenda (3,7%), Italia Viva di Matteo Renzi (2,5%), +Europa (1,6%), Noi Moderati (1%) e Ora! (1%).

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sondaggio politico sondaggio meloni sondaggio schlein sondaggio elezioni
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