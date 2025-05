"Ci sono troppe armi in giro e il Pd vuole dire basta con una situazione che è drammatica". Con due proposte di legge il Partito democratico si schiera contro un uso indiscriminato di armi da taglio e da fuoco. Alla Camera i dem hanno depositato una Pdl per disciplinare la "vendita di armi e coltelli a minori e misure di prevenzione". Al Senato hanno rilanciato una Ddl in materia di "controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi". Gli esponenti dem, però, premettono: "La risposta non è mai lo strumento penale. Noi abbiamo affrontato questo tema dal punto di vista della prevenzione e dell'educazione".

La proposta di legge sulle armi da taglio porta come prima firma quella della responsabile Giustizia dem Debora Serracchiani. "Il primo aspetto su cui insistiamo è quello dell'educazione, con corsi tenuti nelle scuole dalle Forze dell'ordine, magistrati, Camere penali per spiegare ai ragazzi cosa significa usare i coltelli - spiega la deputata del Pd -. L'altro aspetto della legge riguarda i commercianti, con l'adozione di modelli organizzativi che evitino la vendita on line di coltelli ai minori".

Serracchiani spiega ancora: "Il terzo aspetto è quello della contravvenzione, con l'introduzione dell'articolo 696bis che copre un vuoto normativo, con l'arresto fino a 3 anni e una ammenda da mille a tremila euro con l'obbligo di una attività educativa".

Di armi da fuoco si occupa invece il Ddl presentato dal senatore Walter Verini e sottoscritto anche dai Iv, Avs e M5s. "Secondo la Polizia, non è possibile quantificare la platea di meri detentori di armi in Italia. Ormai sono molte le risse, anche tra vicini, che sfociano in tragedia a causa della presenza di armi da fuoco", spiega il senatore dem.

Il Ddl, tra le altre cose, prevede un apposito certificato medico di idoneità psico-fisica rilasciato da una commissione medica e una serie di forme di monitoraggio e controllo sulla vendita e sulla detenzione delle armi. "Con queste proposte si punta ad aggredire il problema, a prevenirlo e contrastarlo", sottolinea ancora Verini.

"Questo tipo di allarme viene dalle forze di sicurezza, noi cerchiamo non di reagire secondo emotività ma di trasformare queste ansie in una Pdl -ha spiegato il senatore Pd Filippo Sensi-. Secondo alcuni dati si parla di 5 milioni di armi in giro per il Paese; un italiano su 10, 1 famiglia su 5 possiede un'arma. Dobbiamo anche capire perchè un ragazzino va in giro con un coltello. E' uno status symbol? Torniamo al '600? Si dice, così mi sento più sicuro. Ma è il contrario, con il coltello sei più esposto".

Sensi sottolinea, soprattutto per la Pdl sui coltelli, che "non è repressiva, il contrasto e la prevenzione vanno insieme. La questione sicurezza va declinata in questo modo intelligente ed aperto, mentre il governo fa una guerra di vendetta privata contro giovani. Noi però sappiamo che la questione sicurezza va presidiata e un grande partito come il Pd non può non essere su questo campo". Verini, invece, ha sottolineato: "La maggioranza è imprigionata su una cultura pericolosa di giustizia fai da te e della difesa sempre legittima. Una filosofia da combattere, non è vero che si è più sicuri con una arma".