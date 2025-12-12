circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Berlino conferma vertice con Zelensky per lunedì: attesa anche Meloni

Le potenze europee si ritroveranno ad affrontare il dossier su Kiev. Al centro della discussione anche l'ipotesi dell'utilizzo degli asset russi da parte dell'Ue

Soldati in Ucraina (Afp)
Soldati in Ucraina (Afp)
13 dicembre 2025 | 00.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lunedì a Berlino le potenze europee si ritroveranno per affrontare il dossier ucraino insieme al presidente Volodymyr Zelensky. E l'Italia, con Giorgia Meloni, si appresta a essere della partita. Il governo tedesco ha confermato la visita del leader di Kiev, attesa per lunedì e anticipata ieri dalla Bild. Zelensky vedrà il cancelliere tedesco Friedrich Merz per un faccia a faccia e per fare il punto sui negoziati di pace che mirano a chiudere il conflitto. Nel tardo pomeriggio ai due si uniranno "numerosi capi di Stato e di governo", oltre a esponenti di primo piano dell'Unione Europea e della Nato, come si legge nel comunicato, diffuso da Berlino.

L'utilizzo degli asset russi

Si tornerà a discutere lunedì a Berlino dell'ipotesi che l'Unione europea possa utilizzare i beni russi congelati per sostenere Kiev. Un tema che sarà centrale anche al Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre a Bruxelles, quando i Ventisette dovranno decidere se usare quegli asset come garanzia per nuovi finanziamenti a supporto dell'Ucraina.

Venerdì l'Unione europea ha deciso il congelamento a tempo indeterminato degli asset russi. Sarebbe, quindi, meno complicato il prestito all'Ucraina, basato su quei beni. "In questo modo si garantisce", spiega l'Alta rappresentante Kaja Kallas, che "fino a 210 miliardi di euro di fondi russi rimangano sul suolo dell'Ue, a meno che la Russia non paghi integralmente i risarcimenti all'Ucraina per i danni causati". La decisione del Consiglio Ue è stato definito un chiaro segnale, "un messaggio forte all'Ucraina", dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per "assicurarci che il nostro coraggioso vicino diventi ancora più forte sia sul campo di battaglia" che "al tavolo dei negoziati".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia oggi guerra ucraina russia news guerra ucraina russia quando è iniziata guerra ucraina russia situazione
Vedi anche
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza