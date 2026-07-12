circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Carotenuto: "Russia è minaccia? Ad oggi Kiev ha attaccato Europa"

Il deputato M5S e il duello social con il dem Sensi: "Ad oggi tra le due ad attaccare l'Europa è stata l'Ucraina distruggendo il Nord Stream 2 ma pare che quello non sia un problema"

Dario Carotenuto - (Fotogramma)
Dario Carotenuto - (Fotogramma)
12 luglio 2026 | 17.34
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

"Ad oggi tra le due ad attaccare l'Europa è stata l'Ucraina distruggendo il Nord Stream 2 ma pare che quello non sia un problema". E' un passaggio del tweet di Dario Carotenuto, deputato del M5S, in un prolungato botta e risposta su X con Filippo Sensi, senatore del Pd. "Chiedo per un amico a chi dice, con 1 certa sicumera, chee Putin non potrebbe aprire una guerra in Europa: ma Kyiv, scusate, dove sta? Su Marte? In Oceania? Mi fa rabbrividire tutta questa geopolitica d’accatto - sento pure quelli che ci ficcano l’automotive - mentre l’Ucraina brucia", scrive Sensi dal proprio profilo.

Al post del senatore dem risponde Carotenuto: "Kyiv sta grosso modo dove stanno San Pietroburgo e Mosca. Non mi pare ci sia una gran differenza culturale e neanche una grande distanza geografica. Ad oggi tra le due ad attaccare l'Europa è stata l'Ucraina distruggendo il Nord Stream 2 ma pare che quello non sia un problema", scrive seguendo sostanzialmente la linea tracciata dal leader Giuseppe Conte, secondo cui la 'minaccia russa' per l'Europa è costruita per spingere anche l'Italia a investire per il riarmo. "Non so da dove cominciare, non condivido neanche gli spazi bianchi", la risposta di Sensi. "Gli spazi bianchi sono l’unica parte su cui non era necessaria un’opinione. Sul sabotaggio del Nord Stream 2 invece sì. Quando vuoi", insiste Carotenuto. "Ma no, non sono all’altezza", taglia corto sconsolato il senatore Pd.

Il dibattito si inserisce nella scia delle parole pronunciate da Conte, giovedì, nell'evento del campo largo a Napoli. In quella sede il leader ha parlato di "minaccia russa costruita". "Leggiamo con stupore le ricostruzioni pubblicate oggi dal Corriere secondo cui, dopo la piazza di Napoli, sarebbe avvenuto un confronto durante il quale Elly Schlein 'ne ha dette quattro' a Giuseppe Conte rispetto alle sue parole dal palco sul riarmo e la minaccia russa di invasione dell’Europa. Dopo l’evento congiunto di mercoledì 8 luglio i leader di M5S, Pd e Avs hanno avuto modo di confrontarsi per un bilancio della giornata e sui prossimi passi da tenere, ma l’intervento di Giuseppe Conte non è mai stato oggetto di discussione né tantomeno di critica", fanno sapere oggi fonti del M5s.

"Sentiamo la necessità di fare chiarezza e restituire la verità, evitando così speculazioni e ricostruzioni che mirano solo a dividere il fronte politico che sta lavorando per un progetto che porti a voltare pagina rispetto al malgoverno Meloni. Un progetto che, per quanto riguarda il M5S, per essere realmente alternativo dovrà partire dalla revisione delle politiche di riarmo sostenute dal governo attuale", aggiungono le stesse fonti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carotenuto m5s conte russia conte m5s
Vedi anche
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza