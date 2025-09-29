circle x black
Elezioni Valle d'Aosta, primi dati: Union Valdotaine in vantaggio

Affluenza definitiva alle regionali al 62,98%, nel 2020 era al 70,50%. Nelle Marche urne aperte fino alle 15, poi lo scrutinio

Schede elettorali - FOTOGRAMMA
Schede elettorali - FOTOGRAMMA
29 settembre 2025 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ in corso in Valle d’Aosta lo spoglio delle schede per l’elezione del nuovo Consiglio regionale. Al momento, quanto è stato scrutinato il 26,1% delle schede, l’Union Valdotaine risulta in testa tra i partiti con il 25,3% dei voti, seguono Autonomisti di Centro con il 13,9%, Forza Italia con il 12,7%, Fratelli d’Italia con l’11,7%, Lega con l’8,8%, Pd con il 9,9%. La coalizione di centrodestra che vede insieme Fratelli d'Italia, Forza Italiae Lega risulta al 33,3%.

L'affluenza

L'affluenza definitiva al voto è stata del 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223. Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l’affluenza per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 70,50%.

Nelle Marche si vota fino alle 15

Urne aperte anche oggi invece nelle Marche per le elezioni regionali 2025. Si potrà votare fino alle 15, poi lo spoglio.

valle d'aosta valle d'aosta elezioni regionali 2025 elezioni regionali valle d'aosta elezioni regionali marche
