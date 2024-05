"Sull'apposita scheda fate una 'decima' sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci. Travolgeremo tutti con una valanga di voti. Per cambiare questa Europa che non ci piace". E' di nuovo bufera sul generale dopo la pubblicazione del video spot elettorale, dove il candidato alle elezioni europee con la Lega evoca la X MAS.

Il video, spiega lo staff del candidato, "non è un fake ed è stato realizzato da alcuni sostenitori". ''Per quanto riguarda il contenuto'', si legge nella nota, ''la Decima MAS, come riportato da Treccani, è 'il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia MAS'. Nel libro 'Il coraggio vince' - viene spiegato - il generale Vannacci ricorda come da ragazzo fu ispirato ad entrare nei corpi speciali dalle imprese compiute dalla X flottiglia Mas prima dell'armistizio. Il riferimento, come già scritto nel libro, è alle imprese di Malta e ad Alessandria In Egitto, prima dell'8 settembre".