circle x black
Cerca nel sito
 

Vladimiro Crisafulli è il nuovo sindaco di Enna, vince senza il simbolo del Pd

E' il primo cittadino del comune siciliano con il 64,11%

Vladimiro Crisafulli - (Fabìcebook)
Vladimiro Crisafulli - (Fabìcebook)
26 maggio 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' Vladimiro Crisafulli detto Mirello il nuovo sindaco di Enna. Sostenuto dal centrosinistra, ma orfano del simbolo del Pd, ha ottenuto 9.975 voti, il 64,11% delle preferenze. Si è fermato al 32,23% il candidato del centrodestra Ezio De Rose.

CTA

"Il simbolo del Pd a Crisafulli? Siamo un partito, è acqua passata. Adesso bisogna parlare di come si amministra Enna". Così intervistato da Telecolor il segretario regionale del Pd siciliano Anthony Barbagallo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vladimiro Crisafulli Vladimiro Crisafulli pd simbolo Vladimiro Crisafulli enna sindaco Vladimiro Crisafulli enna simbolo pd
Vedi anche
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza