Progetti di ricerca e sviluppo delle imprese del Mezzogiorno, arrivano 470 mln

Promuovere e sostenere finanziariamente le imprese del Mezzogiorno che propongono prodotti e servizi innovativi a partire dall’attività di ricerca e sviluppo, rappresenta l’obiettivo della “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”, promossa dal Ministero dell’Impresa e del Made in Italy. Il programma permette alle imprese attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia di accedere alle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per complessivi 470 milioni di euro - di cui 328 milioni di finanziamenti agevolati e 145 milioni di contributi diretti - destinate a finanziare progetti di ricerca e sviluppo. Le domande per l’accesso agli incentivi riguardanti attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere presentate presso lo sportello online del Mediocredito Centrale dalle imprese del Mezzogiorno di qualsiasi dimensione, che operano nei settori industriale, agroindustriale, artigianale, dei servizi all’industria e della ricerca. Per poter rientrare nel programma di finanziamento del Mimit, i progetti devono utilizzare tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), quali nanotecnologie, materiali innovativi, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, intelligenza artificiale, tecnologie della scienza della vita, sicurezza digitale. Le percentuali di finanziamenti o di contributi diretti alla spesa concessi variano a seconda della dimensione dell’azienda proponente.

Per approfondire, leggi il comunicato del Mimit: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/mimit-urso-oltre-470-milioni-per-i-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-delle-imprese-del-mezzogiorno