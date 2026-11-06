Quando finirà la legislatura, le ipotesi sul tavolo

Il dibattito sulla data delle prossime elezioni politiche è aperto da diversi mesi. Se fino a poche settimane fa le dichiarazioni degli esponenti della maggioranza, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, indicavano come scenario prevalente il voto alla scadenza naturale della legislatura, e quindi in autunno, nelle ultime settimane ha acquisito maggiore spazio l’ipotesi di un anticipo delle elezioni a maggio o, al più tardi, a giugno. In questo quadro, sembrerebbero essersi attenuate anche le perplessità inizialmente espresse da Lega e Forza Italia, che avevano sostenuto l’opportunità di portare a termine la legislatura. Tra le questioni al centro del confronto vi è anche la possibilità di accorpare le elezioni politiche alle amministrative previste in importanti città, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. Sul punto, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha sottolineato come l’eventuale election day richieda una valutazione del Governo e, per quanto di competenza, del presidente della Repubblica. L’ipotesi di un voto in primavera consentirebbe all’esecutivo di affrontare le elezioni dopo la conclusione della sessione di bilancio e di evitare una campagna elettorale durante i mesi estivi, fermo restando che le valutazioni finali potrebbero dipendere anche dagli equilibri interni alla maggioranza e dal quadro economico e finanziario. Sul fronte delle opposizioni, la prospettiva di una possibile anticipazione del voto ha contribuito ad accelerare il confronto sulla costruzione dell’alleanza e sulla definizione del percorso verso le elezioni. Secondo la road map definita nell’ultimo vertice tra i leader di Pd, M5S e Avs, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il programma comune dovrebbe essere definito entro novembre, seguito da una manifestazione unitaria a metà dicembre e dalle primarie di coalizione per l’individuazione del candidato alla guida dell’alleanza entro febbraio.