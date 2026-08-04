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Emanuela Noce

Emanuela Noce

giornalista Esteri

Emanuela Noce è una giornalista professionista iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 1998.

Nella redazione Esteri dell’Adnkronos si occupa di tematiche internazionali e delle crisi globali e regionali, con analisi dell’evoluzione degli scenari e delle relazioni diplomatiche e un’attenzione alla politica estera e la diplomazia italiana.

Segue con interesse particolare gli eventi politici e le trasformazioni delle dinamiche sociali negli Stati Uniti.

In precedenza ha vissuto e lavorato in ambito accademico negli Stati Uniti e ha avuto diverse collaborazioni con programmi televisivi della Rai.

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giornalista politica estera diplomazia italiana
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