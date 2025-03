Salone del Mobile: Wilson, Rochon, Lokko e Segovia le star del programma culturale

Nell’anno di Euroluce, ad inaugurare il Salone del Mobile di Milano, edizione 2025, sarà Robert Wilson. Mother, al Museo Pietà Rondanini-Castello Sforzesco, dove il 6 aprile, in un ponte ideale con Milano Art Week, il celebre artista americano dialogherà con il non finito dell’ultimo capolavoro di Michelangelo, su musiche di Arvo Pärt, in collaborazione con Comune Milano | Cultura, fino al 18 maggio.

Ad aprire il percorso di visita al Salone sarà, invece, 'La dolce attesa', progetto ad alto impatto emotivo firmato dal premio Oscar Paolo Sorrentino, visibile ai padiglioni 22-24, per poi proseguire, nei padiglioni 13-15, con un invito alla scoperta di Villa Héritage, visionario progetto di interni a firma di Pierre-Yves Rochon, architetto francese autore tra gli 'indirizzi' più esclusivi dell’ospitalità internazionale, non ultimo il Waldorf Astoria di New York.

Sempre, al Salone, per il terzo anno consecutivo, l’Arena di Formafantasma, ospiterà 'Drafting Futures. Conversations about Next Perspectives', al padiglione 14: 5 giorni di talk e tavole rotonde a cura di Annalisa Rosso, editorial director & cultural events advisor del Salone, che vedranno la partecipazione di pensatori e progettisti come Lesley Lokko, fondatrice dell’Africa Futures Institute nonché curatrice della 18. Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia e Valeria Segovia, direttrice e design director di Gensler a Londra, il più grande studio di architettura al mondo per fatturato e numero di architetti con clienti in oltre 100 Paesi.

Protagonista dell’ultima conversazione sarà Paolo Sorrentino. Mentre il Bookshop Corraini Mobile, a cura di Corraini Edizioni, darà la possibilità di scoprire una selezione internazionale di oltre 110 editori, tra cui molte realtà indipendenti da tutto il mondo. A questi appuntamenti, si aggiunge la due giorni della prima edizione di 'The Euroluce International Lighting Forum'. Sotto il titolo 'Light for Life e Light for Spaces', il forum presenterà, nella nuova Arena The Forest of Space di Sou Fujimoto, 6 masterclass, 2 tavole rotonde, 2 workshop con 20 voci internazionali. Un appuntamento che renderà Euroluce 2025 un laboratorio di conoscenza e innovazione per il futuro del lighting design. Tra gli ospiti: Stefano Mancuso, pioniere della neurobiologia vegetale, la 'solar designer' Marjan van Aubel, Kaoru Mende, lighting designer giapponese che esplorerà il presente e il futuro del lighting design attraverso tre prospettive: innovazione, sostenibilità e benessere.