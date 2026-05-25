Aism e Fism presentano l'Agenda Sm 2030

In occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla e della Giornata Mondiale della SM, AISM e FISM lanciano la nuova Agenda SM e patologie correlate 2030: un percorso condiviso per superare le disuguaglianze territoriali e garantire accesso equo a cure, riabilitazione, sostegni e presa in carico integrata. Al centro, il diritto delle persone con sclerosi multipla a una vita piena, partecipata e inclusiva, attraverso investimenti in ricerca, innovazione scientifica, continuità assistenziale e piena applicazione della riforma della disabilità.