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Artale (Centro Padre Nostro), "Grazie a Vulnerabili ampliati i servizi del poliambulatorio per chi non può curarsi"

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08 settembre 2026 | 10.26
Redazione Adnkronos
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"Grazie al progetto 'Vulnerabili' abbiamo ampliato i servizi che offriamo con il nostro poliambulatorio di prossimità". Così Maurizio Artale, presidente del centro accoglienza Padre Nostro di Palermo, intervenuto alla presentazione dei risultati del progetto 'Vulnerabili, giunto al suo secondo anno di vita. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco farmaceutico per garantire gratuitamente e con continuità insulina e dispositivi per la somministrazione alle persone con diabete che, a causa di condizioni di povertà e marginalità sociale, rischiano di rimanere escluse dai percorsi ordinari di cura.

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