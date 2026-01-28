circle x black
Cerca nel sito
 

Balsamo (Zambon Italia): "3 pazienti su 4 hanno disfagia, videoserie 'A cena con la Sla' mette al centro 3 storie vere"

28 gennaio 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Cibo una sfida per le persone con la Sla. Nella serie in 3 puntate Mais, Catia, e Stefano, partendo dai loro cibi preferiti, raccontano passioni, difficoltà e sogni che vanno oltre questa malattia. Trasformando così il cibo da ostacolo a esempio di coraggio". "L'impegno di Zambon al fianco della comunità Sla passa prima di tutto per la ricerca scientifica per mettere a disposizione opzioni terapeutiche in grado di rispondere ai bisogni dei pazienti. E questo anche attraverso progetti di formazione e informazione" come "A cena con la Sla" evidenzia Rossella Balsamo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza