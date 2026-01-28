Balsamo (Zambon Italia): "3 pazienti su 4 hanno disfagia, videoserie 'A cena con la Sla' mette al centro 3 storie vere"

"Il Cibo una sfida per le persone con la Sla. Nella serie in 3 puntate Mais, Catia, e Stefano, partendo dai loro cibi preferiti, raccontano passioni, difficoltà e sogni che vanno oltre questa malattia. Trasformando così il cibo da ostacolo a esempio di coraggio". "L'impegno di Zambon al fianco della comunità Sla passa prima di tutto per la ricerca scientifica per mettere a disposizione opzioni terapeutiche in grado di rispondere ai bisogni dei pazienti. E questo anche attraverso progetti di formazione e informazione" come "A cena con la Sla" evidenzia Rossella Balsamo