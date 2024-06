Congresso Sirm: grazie ad AI radiologia medica innovativa e all’avanguardia

Nella seconda giornata del 51° Congresso Nazionale della Società italiana di Radiologia medica e Interventistica(Sirm), in corso al Mico di Milano fino a domenica 23, intitolato “The Next Generation”, il tema centrale all’attenzione di 8mila specialisti del settore provenienti da tutta Italia è stata l’intelligenza artificiale, alleato principale della radiologia medica nell’ambito delle nuove tecnologie. A cambiare il volto del settore, infatti, ben 10 innovazioni hanno permesso una rapida evoluzioni in pochissimi anni cambiando le procedure diagnostico terapeutiche sempre più veloci, precoci, accurate e personalizzate.