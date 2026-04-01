Farmaceutica, Carmine Petrone: "La nostra storia iniziata mentre studiavo legge"

"Tutto è iniziato quando studiavo legge all'università, diventando rappresentante di medicinali per mantenermi. Mi sono ritrovato a gestire due farmacie con mio fratello. Poi, è arrivato l’amore: mi sono fidanzato con una ragazza iscritta a farmacia e, mio malgrado, poiché quasi vicino alla laurea in Giurisprudenza, mi sono iscritto anch'io alla Facoltà di Farmacia. Dopo la laurea, il matrimonio e il viaggio di nozze in America. Al mio ritorno, ho avuto il piacere di conoscere Achille Lauro, grande armatore italiano e proprietario di una delle più importanti flotte mercantili al mondo. A Lauro, che per tutti a Napoli era 'il comandante', ho chiesto se potessi diventare il suo fornitore. Lauro accettò e a un certo punto le navi da carico sono arrivate a chiedermi mille vaccini anti-colera o anti-vaiolo, che vendevano ad altri Paesi. Così è iniziata la mia esportazione". A dirlo è Carmine Petrone, fondatore e presidente Petrone Group, raccontando la storia della genesi del gruppo in occasione dell'annuncio dell'investimento nel nuovo hub logistico di Filago (Bergamo) di Euromed Pharma Services del Gruppo Petrone. Il nuovo polo logistico è una struttura progettata per incrementare capacità, efficienza operativa e mantenere elevati standard di servizio in un mercato altamente regolato e competitivo e in continua evoluzione.

Carmine Petrone ha poi trasmesso intuizione e passione alle nuove generazioni: "Il mio primogenito a 18 anni era già in azienda. Successivamente sono arrivati i gemelli, che hanno completato la trasformazione. Pertanto - conclude - tutto ciò che so oggi e che si esprime in molti rami è dovuto in larga parte anche ai miei figli e a mia moglie, che ha continuato a gestire le farmacie. Io ho seguito tre settori e i miei figli, senza volerlo, se li sono divisi fra loro e li hanno largamente ampliati. Spero che tutto ciò possa essere trasmesso anche ai miei 6 nipoti".