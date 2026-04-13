Giornata emofilia: Castaman (Siset), 'senza una sScuola di specializzazione mancano nuovi esperti di emostasi e trombosi'

"La criticità nel formare nuovi esperti sta anche nelle problematiche legate all'assenza di una scuola di specializzazione per le malattie emorragiche e trombotiche. Esse vengono comprese, in genere, o nell'ambito dell'ematologia oppure in quello della medicina interna. Ci sono degli aspetti di trasversalità che non vengono compresi in un'unica scuola di specialità e questo è un grande problema: una formazione specifica e specialistica potrebbe aiutare molto anche nel produrre nuove leve che possano poi occuparsi di queste patologie". Lo ha detto Giancarlo Castaman, presidente della Società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi – Siset, al convegno per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia (17 aprile), promosso a Roma da FedEmo.