Malattie cardiovascolari, Catapano (Sisa): ‘importante prevenire ospedalizzazioni’

“L'ospedalizzazione per malattia cardiovascolare è una delle cause maggiori di spesa di carico a livello ospedaliero: si muore e ci si ammala come prima causa di malattia cardiovascolare nella nostra società, quindi è un costo importante. Prevenire queste ospedalizzazioni è importante, ma è anche importante, poi, che durante l’ospedalizzazione le terapie vengano ristabilite e che ci sia un follow up per evitare ricadute”. Lo ha detto Alberico Catapano, presidente Società italiana di Aterosclerosi (Sisa), all’inaugurazione, a Milano, di ‘Quore imperfetto’, l’installazione di Novartis nell’ambito della campagna "Da Quore a Cuore in un gesto".