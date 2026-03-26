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Malattie rare: ipertensione arteriosa polmonare, una campagna 'in musica' dà voce ai pazienti

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26 marzo 2026 | 08.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fame d'aria, affanno, dispnea, affaticamento. Questi sono alcuni dei sintomi con cui convivono quotidianamente gli oltre 3500 italiani, in prevalenza donne, colpiti da ipertensione arteriosa polmonare, una patologia rara, progressiva, invalidante ma ancora troppo poco conosciuta e spesso diagnosticata in ritardo. Per promuovere una più ampia conoscenza della malattia e sensibilizzare sulle difficoltà che affrontano i pazienti nasce la campagna di Msd "Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare", realizzata con il patrocinio dell'Associazione malati di ipertensione polmonare (Ampi) e dell'Associazione ipertensione polmonare italiana (Aipi) presentata a Roma. Per l'occasione, il maestro  Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore d'orchestra, ha dato vita a un componimento inedito che racconta il vissuto dei pazienti attraverso il potente linguaggio della musica.

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