Malattie rare, Piccinini (Chiesi Global Rare Diseases): "Find for Rare sostiene ricerca in patologie lisosomiali"

“Il programma Find for Rare vuole sostenere la ricerca nell’ambito delle malattie rare, in particolar modo nelle malattie da accumulo lisosomiale, di cui fanno parte circa 50 patologie rare di tipo genetico che dipendono dalla mancanza di un enzima all’interno dei lisosomi, causando l’accumulo delle sostanze che l’enzima mancante dovrebbe degradare e conseguenti danni ad alcuni organi. Find for Rare ha ricevuto ben 82 proposte da 23 Paesi e grazie allo steering committee si sono selezionati i progetti a cui assegnare la sovvenzione”. Lo ha detto Enrico Piccinini, Senior Vice President Eu & international Rare Diseases Chiesi, in occasione dell’annuncio dei ricercatori vincitori del contributo alla ricerca ‘Find for Rare’, il programma che mira a promuovere e riconoscere la ricerca in tre malattie da accumulo lisosomiale: la malattia di Fabry, l’alfa-mannosidosi e la cistinosi. Promosso da Chiesi Global Rare Diseases, la business unit del Gruppo Chiesi creata per offrire terapie e soluzioni innovative alle persone che convivono con malattie rare, Find for Rare garantirà ai ricercatori selezionati finanziamenti fino a 50mila euro. La cerimonia di comunicazione dei vincitori si è tenuta all’headquarter di Chiesi a Parma il 18 giugno.