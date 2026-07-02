circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare: report MonitoRare, colpiscono 2 mln di italiani, bene accesso a farmaci, più programmazione

02 luglio 2026 | 17.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel nostro Paese sono circa 2 milioni le persone con malattia rara. Il 95% dei farmaci orfani approvati dall'Ema - Agenzia europea per i medicinali è disponibile per questi pazienti. Sono alcuni dei dati emersi dal XII Rapporto MonitoRare, al centro della Convention organizzata da Uniamo - Federazione italiana malattie rare. Il rapporto evidenzia i progressi compiuti dal sistema, ma anche le criticità ancora aperte nell'assistenza e nella presa in carico dei pazienti. Per questo, la presidente di Uniamo, Annalisa Scopinaro, evidenzia che serve un maggiore coordinamento tra le reti territoriali e l'avvio di percorsi più strutturati. Il sottosegretario del ministero della Salute, Marcello Gemmato ha ribadito l'impegno a investire in diagnosi precoce, ricerca e accesso equo alle cure, per rafforzare il ruolo dell'Italia come riferimento europeo nel settore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele
News to go
Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate
Sal Da Vinci in lacrime, la dedica nel ricevere il Diploma honoris causa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza