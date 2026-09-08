circle x black
Cerca nel sito
 

Mulè, "Vulnerabili modello virtuoso di collaborazione per sostenere le persone più fragili"

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
08 settembre 2026 | 10.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo è un progetto unico che, a un anno dal suo lancio, vede raddoppiare le regioni e le associazioni che partecipano attivamente. Qui a Palermo il centro Astalli e il centro Padrenostro hanno aderito fin dallo scorso anno e adesso l'iniziativa si allarga raggiungendo anche Floridia, Agrigento e Lampedusa". Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, alla presentazione a Palermo, a un anno dal lancio, del progetto 'Vulnerabili', un'iniziativa nata dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico per garantire gratuitamente e con continuità insulina e dispositivi per la somministrazione alle persone con diabete che, a causa di condizioni di povertà e marginalità sociale, rischiano di rimanere escluse dai percorsi ordinari di cura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato
Emma Bonino ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma - Videonews del nostro inviato
Venezia 83, Elettra Lamborghini illumina il tappeto rosso - Video
Venezia 83, Penélope Cruz e Javier Bardem sbarcano al Lido: arrivata la coppia più attesa - Video
A Ellen Burstyn il Leone d'oro alla carriera, le lacrime dell'attrice a Venezia 83 - Video
Europa volatile, Francoforte giù dopo la vittoria dell'Afd - Video
Venezia 83, Greta Scarano sul red carpet con il segno rosso contro la violenza sulle donne
Venezia 83, a Lino Banfi la Medaglia della Camera dei Deputati - Video
Vela, Max Sirena (ad Luna Rossa): "Sogno di alzare la Coppa America a Napoli" - Video
News to go
Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c'è da sapere
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza