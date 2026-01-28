circle x black
Cerca nel sito
 

Oncologa Guarneri: "Per cancro al seno metastatico terapie sempre più efficaci, cresce sopravvivenza"

"Possiamo offrire alle pazienti la possibilità di cronicizzare la malattia"

Valentina Guarneri, direttrice Uo Oncologia 2 dell'Istituto oncologico Veneto - Irccs e docente di Oncologia medica all'università di Padova
Valentina Guarneri, direttrice Uo Oncologia 2 dell'Istituto oncologico Veneto - Irccs e docente di Oncologia medica all'università di Padova
28 gennaio 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Oggi è importante ricordare che le pazienti con tumore alla mammella metastatico hanno a disposizione dei trattamenti estremamente efficaci. La progressiva disponibilità di trattamenti sempre più efficaci ha portato a un incremento importante della sopravvivenza". Lo ha sottolineato Valentina Guarneri, direttrice Uo Oncologia 2 dell'Istituto oncologico Veneto - Irccs e docente di Oncologia medica all'università di Padova, intervenendo all'iniziativa 'Due di noi sul divano rosa', promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico, che rientra nel programma ufficiale dell'Olimpiade culturale di Milano-Cortina 2026.

"Oggi possiamo offrire alle nostre pazienti con tumore al seno metastatico la possibilità concreta di cronicizzare la malattia, il che significa poterla tenere sotto controllo, anche per tempi molto prolungati - spiega Guarnieri - Alla base di questi successi terapeutici, quindi dello sviluppo di farmaci sempre più efficaci c'è stato, in primo luogo, l'aver riconosciuto l'eterogeneità del tumore alla mammella, in quanto non sono tutti uguali e presentano delle caratteristiche biologiche distinte, che possono proprio essere sfruttati per migliorare l'approccio terapeutico". Dunque "possiamo garantire più tempo ai nostri pazienti, ma soprattutto un tempo che riesce ad essere di qualità - precisa - Ciò significa che abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando farmaci che cercano di mettere insieme un'efficacia sempre maggiore, ma anche un profilo di tollerabilità sempre migliore, permettendo quindi trattamenti anche che si prestano proprio per la somministrazione sul lungo periodo. Questo dal lato delle nostre pazienti è molto importante - rimarca l'oncologa - perché abbiamo esperienza quotidiana. I nostri pazienti con malattia metastatica hanno delle progettualità, progetti di vita, hanno una pianificazione, quindi è importante adattare il percorso di terapia a quello che maggiormente si concilia con le esigenze di vita delle nostre pazienti. E un altro risvolto di questo garantire più tempo è anche quello che nel frattempo la ricerca va avanti. Quindi avere più tempo può voler dire avere accesso magari ad ulteriori farmaci che saranno magari disponibili nel futuro".

"In questo contesto - continua Guarnieri - è fondamentale riconoscere che la dimensione del problema è rilevante: abbiamo più di 50mila donne oggi che vivono con una diagnosi di tumore alla mammella metastatico". Pertanto è importante "portare l'attenzione su questa realtà clinica e il contesto culturale delle Olimpiadi è uno scenario ideale, perché sempre di più oggi si sta sottolineando l'importanza dell'attività fisica anche nelle pazienti con malattia metastatica: abbiamo degli studi che dimostrano come l'attività fisica supervisionata porti un miglioramento della qualità di vita e anche della tollerabilità ai trattamenti. Quindi sicuramente è lo scenario ideale per lanciare anche questo tipo di messaggio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tumori cancro seno oncologa Guarneri 'con trattamenti efficaci cresce sopravvivenza'
Vedi anche
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza