Salus tv n° 13 del 1° aprile 2026

In questo numero: Ipertensione arteriosa polmonare, una campagna 'in musica' dà voce ai pazienti "Vivere meglio, vivere più a lungo", non si deve ai geni ma al bimbo che è in noi. Parola di esperti Esoscheletri robotici indossabili aumentano la sincronizzazione motoria. Lo studio Malattie rare: glomerulopatia da C3, rimborso per iptacopan primo farmaco mirato Con sportello "Amati Adesso" parte da Napoli progetto "Generazione di Fenomeni YZA", per sensibilizzare su temi di salute sessuale e non solo Cannabis terapeutica per insonnia, 70% di chi la usa la ritiene più efficace dei sonniferi prescrivibili, e oltre il 90% dei rimedi da banco. Ma no a "fai da te"