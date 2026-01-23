circle x black
Cerca nel sito
 

Salus tv n° 3 del 21 gennaio 2026

23 gennaio 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

In questo numero: Pazienti ai tavoli tecnici, vodcast racconta come cambia il sistema salute Fino a 10 anni per la diagnosi di una malattia rara. Obiettivo progetto Argo: ridurre drasticamente "odissea diagnostica" Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto Crea Lucattini (psicoanalista), in aumento violenza tra adolescenti, femminicidi e infanticidi. Per prevenirli: sensibilizzazione a relazioni umane ed educazione affettiva Sbarbati (UniVr): la cellulite, una forma di invecchiamento precoce che andrebbe prevenuto

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza