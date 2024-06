Salute, divulgatrice scientifica Vuga: “Ora italiani più attenti alla prevenzione”

“La mia sensazione è che rispetto al passato siamo molto più attenti alla sfera della prevenzione. Penso all’alimentazione, ai test che possiamo fare, come le analisi del sangue, all’adesione agli screening e alla scelta dei professionisti del domani”. Lo afferma Michela Vuga, giornalista e divulgatrice scientifica, commentando i risultati dell’Osservatorio Groupama “Change Lab, Italia 2030”, realizzato da Groupama Assicurazioni in collaborazione con BVA Doxa. La survey, che ha l’obiettivo di indagare i principali trend che entro il 2030 cambieranno le abitudini di vita degli individui, quest’anno ha analizzato l’approccio degli italiani ai temi della salute e del benessere, con un focus sulle principali paure che stanno emergendo in questo ambito.