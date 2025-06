Salute: presentato 'Vulnerabili', il progetto che garantirà accesso gratuito ad insulina a diabetici in povertà sanitaria

Istituzioni, aziende e enti assistenziali insieme per garantire l’accesso gratuito alle persone con diabete che si trovano in condizioni socioeconomiche svantaggiate. Nasce così 'Vulnerabili', il progetto di Novo Nordisk Italia e Fondazione Banco Farmaceutico, sostenuto dall’onorevole Giorgio Mulè, che supporta otto associazioni socioassistenziali per far sì che tutti i pazienti diabetici, indipendentemente dal loro status socioeconomico, possano accedere alle terapie. Presentata a Roma, l’iniziativa è la prima e unica in Italia e in Europa.