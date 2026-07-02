Salute: Tonon (Unibo), 'con dispositivi tecnologici alterazioni profonde del cervello'

"Numerosi studi scientifici convergono nel dimostrare che" un'esposizione incontrollata all'uso dei dispositivi digitali da parte degli adolescenti comporta nel cervello "alterazioni non sono solo funzionali nella comunicazione tra i diversi circuiti cerebrali che governano gli aspetti cognitivi e le emozioni, ma anche alterazioni molto più profonde e potenzialmente irreversibili della struttura di regioni chiave". Lo ha detto Caterina Tonon, professoressa di Scienze Biomediche e neuromotorie all'università di Bologna, all'evento 'La salute mentale dei giovani nell'era degli algoritmi. Una sfida per famiglia, scuola e società', organizzato al Centro studi americani a Roma. Un appuntamento che si inserisce all'interno del Bridge Health & Science.