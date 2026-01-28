circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Aceti (Salutequità): "Bene aggiornamento Lea ma servono più tutele e accesso equo a cure"

Sanità, Aceti (Salutequità):
28 gennaio 2026 | 18.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea) è un passo importante, ma non ancora sufficiente a garantire davvero il diritto alla salute per tutti". E' quanto emerso oggi durante l'audizione in XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati dedicata allo schema di decreto per l'aggiornamento dei Lea, alla quale è intervenuto anche Tonino Aceti, presidente di Salutequità. "L'ultimo aggiornamento - ricorda - risale al 2017 ed è entrato pienamente in vigore solo nel 2025. Da allora sono passati quasi 9 anni e dal nostro punto di vista permangono ancora importanti lacune. E' positivo che i Lea vengano finalmente aggiornati e integrati - afferma Aceti all'Adnkronos Salute - ma ci sono aspetti che vanno migliorati. Ad esempio, non sono ancora riconosciuti i codici di esenzione per patologie come la cefalea primaria cronica, la psoriasi severa a placche e la dermatite atopica".

Un altro nodo critico, secondo Salutequità, riguarda l'oncologia di precisione. "Se l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rimborsa farmaci oncologici per terapie mirate - sottolinea Aceti - non è comprensibile perché contestualmente nei Lea non sia prevista anche la rimborsabilità di tutti i relativi test genetici e diagnostici, che sono decisivi per accedere a questi farmaci innovativi. Attualmente nei Lea è presente una tabella dedicata ai test, che rappresenta un importante passo in avanti, ma l'elenco non è completo e non include tutti quelli necessari per le terapie oncologiche attualmente approvate dall'Aifa, come nel caso del colangiocarcinoma". Per questo Salutequità chiede che "l'aggiornamento dei Lea preveda contestualmente la rimborsabilità sia dei farmaci sia dei test diagnostici e genetici indispensabili per utilizzarli in modo appropriato". Sul fronte normativo, pesa anche la recente sentenza del Tar: "Il decreto Tariffe dovrà essere riscritto e approvato da ministero della Salute, Governo e Regioni entro settembre 2026. Tuttavia - sostiene Aceti - le Regioni non sarebbero ancora state pienamente coinvolte nel processo. Il rischio da scongiurare, in assenza di un'approvazione nei tempi previsti, è il ritorno ai Lea del 2001".

Per Salutequità "servono tempi rapidi, procedure più snelle e un'autorità autonoma che aggiorni i Lea in modo continuo - suggerisce Aceti - inserendo le prestazioni più innovative ed eliminando quelle ormai superate, sulla base delle migliori evidenze scientifiche. Ma aggiornare i Lea non basta: bisogna anche garantire che siano applicati allo stesso modo in tutte le Regioni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanità Aceti (Salutequità) 'bene aggiornamento Lea ma servono più tutele e accesso equo a cure'
Vedi anche
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza