 Sanità, Aceti (Salutequità): "Occorre garantire i Lea in tutte le Regioni"

“Il Nuovo sistema di garanzia dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) ci restituisce un’Italia che viaggia a velocità diverse con 13 Regioni promosse e 8 bocciate perché non riescono a garantire gli stessi livelli di prestazioni. C’è una disuguaglianza nell’accesso e nella qualità dei servizi che va livellata. Valutare le performance non basta, occorre garantire i Lea in tutte le Regioni”. Lo ha detto Tonino Aceti, presidente di Salutequità, in occasione dell’incontro "Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea", promosso da Salutequità con il cointributo non condizionato di Servier Italia. Obiettivo: coinvolgere i principali stakeholder per richiamare l’attenzione sul fatto che la valutazione delle performance non basta, ma servono interventi tempestivi e decisivi sulle Regioni per ristabilire l’effettiva applicazione dei Lea laddove non sono garantiti.