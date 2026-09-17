circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Campitiello: "Simulazione clinica fondamentale per cure più sicure"

sponsor

"Dal ministero oltre 11 milioni per training su robotica e intelligenza artificiale"

Maria Rosaria Campitiello - (Foto Adnkronos)
Maria Rosaria Campitiello - (Foto Adnkronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il ruolo della simulazione clinica per la sicurezza dei pazienti è fondamentale perché incide su uno dei fattori che l’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato sulla sicurezza delle cure, che è proprio la formazione del personale sanitario”. Lo ha detto Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute, all'evento Safe -T 2026, a Roma, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza del paziente, che si celebra il 17 settembre.

“Oggi il dovere, il cuore della missione sanitaria e del ministero della Salute è avere delle cure sicure, appropriate e di qualità - ha aggiunto - Questo significa organizzazione del sistema, a partire dalla medicina territoriale fino all’organizzazione della formazione del personale sanitario. La formazione è quindi fondamentale perché previene il danno e il rischio”.

La dirigente del ministero ha ricordato che “un paziente su 10 che viene assistito dal sistema sanitario riceve un danno” e che “il 50% di questi danni possono essere prevenuti. Oggi gli eventi segnalati al ministero della Salute ogni anno sono almeno mille, numeri importanti - ha sottolineato - Il ministero della Salute in questo senso sta agendo: ha investito oltre 11 milioni di euro nella ricerca legata ai simulatori, alla chirurgia robotica e all’intelligenza artificiale per formare medici, operatori sanitari, specializzandi, per rendere le cure più sicure”, ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Safe T 2026 Giornata mondiale della sicurezza del paziente
Vedi anche
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
News to go
Kids Act, l'Europa vuole cambiare l'accesso ai social per i minori
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza