circle x black
Cerca nel sito
 

Principessa Kate Middleton a sorpresa nell'ospedale dove curò cancro, ringrazia medici e incontra pazienti

sponsor

La principessa del Galles presso il Royal Marsden nel centro di Londra

Principessa Kate Middleton a sorpresa nell'ospedale dove curò cancro, ringrazia medici e incontra pazienti
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 18.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La principessa Kate Middleton è tornata nell'ospedale oncologico Royal Marsden di Londra, dove era stata curata per un tumore, per una visita a sorpresa ai pazienti ricoverati e per ringraziare il personale per le cure ricevute. Lo rivelano i media britannici, spiegando che Kate ha incontrato alti dirigenti del Royal Marsden e ha elogiato le "incredibili" cure oncologiche ricevute.

La principessa del Galles, che a gennaio 2025 ha annunciato di essere in remissione, si è anche seduta a parlare con alcuni pazienti. Come riporta 'The Independent', Kate ha descritto un padre affetto da un tumore al cervello come una "fonte di ispirazione".

La visita è avvenuta dopo che Kate ha completato la Three Peaks Challenge in 24 ore a giugno, raccogliendo fondi per un nuovo centro specializzato per il benessere olistico e il recupero presso il Royal Marsden nel centro di Londra. La raccolta fondi, ha detto la principessa al personale ospedaliero, era "il mio piccolo modo" per ringraziarli delle cure "incredibili" che aveva ricevuto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
principessa kate cancro Kate Middleton Kate Middleton tumore kate middleton ultime notizie kate middleton oggi
Vedi anche
Jovanotti, sul palco con Mobrici al Circo Massimo "senza confini, senza più guerre" - Video
Gasparri alla kermesse di Forza Italia giovani: "Per loro centrale l'insegnamento di Berlusconi" - Video
Omicidio suicidio a Pietralata, l'uscita delle bare della famiglia - Video
Di Battista arrivato a Roma, ricoverato al Gemelli: videoselfie nostra inviata
Elezioni Milano, Tajani: "Perego è il candidato giusto, sicurezza tema centrale" - Video
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Diabete, numeri in crescita: cosa sapere su una delle principali sfide per la sanità pubblica
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza