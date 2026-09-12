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Formula 1, oggi qualifiche Gp Madrid - Diretta

I piloti tornano in pista per dare la caccia alla pole position

Charles Leclerc - IPA
Charles Leclerc - IPA
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12 settembre 2026 | 15.04
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il Gp di Madrid. Oggi, sabato 12 settembre, tocca alle qualifiche per il quattordicesimo appuntamento della stagione F1, che andrà in scena nel 'Madring', il nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Si comincia alle 16.

Dove vedere le qualifiche del Gp di Madrid? Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Spagna 2026 sono trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche e la gara sono visibili anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente sabato 12 settembre alle 18:30 e domenica 13 settembre alle 18.

Il Gp di Spagna di Formula 1 inizierà domani, domenica 13 settembre, alle 15.

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