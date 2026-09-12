Dove vedere le qualifiche del Gp di Madrid? Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Spagna 2026 sono trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche e la gara sono visibili anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente sabato 12 settembre alle 18:30 e domenica 13 settembre alle 18.