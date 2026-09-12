Dublino e Londra ribadiscono il rispetto dell’Accordo del Venerdì Santo e delle attuali posizioni politiche

L'unificazione dell'Irlanda con l'Irlanda del Nord "sarebbe una cosa molto bella". Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando a un evento con il personale dell'ambasciata americana e alcuni leader del mondo imprenditoriale alla Deerfield Residence, residenza dell'ambasciatore Usa a Dublino.

"Mi hanno chiesto: 'Cosa pensa dell'unificazione dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord?'. Credo di aver dato una bella risposta - ha detto Trump - È una di quelle domande per cui, qualunque cosa si dica, non c'è una risposta giusta". "Prima o poi accadrà", ha dichiarato Trump ai giornalisti a Dublino dopo l'incontro con il premier irlandese Micheál Martin.

Gli Stati Uniti hanno "un ottimo rapporto con l'Irlanda", ma si tratta di una relazione "molto redditizia per l'Irlanda, meno redditizia per noi, a dire il vero", ha detto ancora. E interpellato sulle proteste organizzate in occasione della sua visita, Trump ha risposto: "Non ho visto alcuna protesta - per poi scherzare - Sarà una protesta amichevole".

Trump ha descritto Martin come "un amico da sempre" e ha detto che nei rapporti tra i due Paesi "non è mai andata così bene come adesso".

Martin, dal canto suo, ha reso omaggio a coloro che hanno perso la vita a causa degli attentati dell'11 settembre e ha ricordato il "coraggio e il sacrificio" dei soccorritori. Il premier irlandese si è poi detto "particolarmente lieto" che Trump sia riuscito ad arrivare in Irlanda per il torneo di golf Irish Open, facendo riferimento al "solido rapporto sportivo" tra i due Paesi. Martin ha anche parlato della "solidità delle relazioni economiche" tra Stati Uniti e Irlanda.

Portavoce Martin: "Politica governo non cambia"

L'auspicio del presidente americano Donald Trump di vedere, un giorno, l'unificazione dell'Irlanda non cambierà la politica del governo di Dublino, ha chiarito il portavoce del premier irlandese portavoce di Micheal Martin rispondendo a una domanda dell'Irish Times. "No, l'accordo del Venerdì Santo e il programma di impegni governativi restano validi", ha detto.

Burnham: "Posizione invariata"

La posizione del premier britannico Andy Burnham sull'unificazione dell'Irlanda resta invariata, ha precisato un portavoce di Downing Street dopo che il presidente americano Donald Trump, al termine dell'incontro a Dublino con il premier irlandese Micheál Martin, aveva affermato che l'unificazione "prima o poi avverrà".

Mercoledì, durante il question time alla Camera dei Comuni, Burnham aveva assicurato che rispetterà "al 100%" l'Accordo del Venerdì Santo. "Non mi risulta che ci sia un sostegno maggioritario dell'opinione pubblica per un altro referendum e, finché questo non cambierà, non ce ne sarà uno", aveva dichiarato.

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