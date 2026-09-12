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Pietralata, folla ai funerali di Valentina, Luca e Bianca: "Chiediamoci cosa potevamo fare"

Le esequie della famiglia nella parrocchia di San Giovanni della Croce in zona Colle Salario a Roma. Don Leonardo Emmi: "Pensiamo all'amore che ha spinto Luca e Valentina a vivere in pienezza quella relazione"

I funerali della famiglia di Pietralata - (AdnKronos)
I funerali della famiglia di Pietralata - (AdnKronos)
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12 settembre 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
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Sono cominciati alle 11 nella parrocchia San Giovanni della Croce di via Apecchio 4, in zona Colle Salario, i funerali della famiglia morta a Pietralata il 31 agosto scorso. Le bare di Valentina Pambianco, del marito Luca Abbasciano e della figlia Bianca di 5 anni sono state portate all’interno della chiesa con molto anticipo rispetto all’inizio della funzione.

Davanti all’altare, sulle tre bare è stata posta la stessa foto di famiglia: i genitori con una cornice in legno, quella di figlia ha invece una cornice bianca.

“Noi vogliamo trasformare questo momento di dolore in un momento di speranza. Perché il cristiano non può continuare a vivere nella disperazione, ma deve vivere nella speranza. Dio non è il Dio della morte. Dio è il Dio della vita, e noi siamo chiamati a credere pienamente nella resurrezione. Certo, il distacco umano, le tante domande che ci siamo posti in questo tempo particolare. Una fra tante: che cosa avremmo potuto fare e abbiamo fatto?”. Questi alcuni passaggi dell’omelia di don Leonardo Emmi durante il funerale.

“Pensavo in queste ore - prosegue - ad una cosa che sembra quasi surreale, ma mi dona una consolazione: perché una tragedia come quella che hanno vissuto Luca, Valentina e Bianca, dobbiamo vederla con gli occhi della fede e dire ‘guardate che l'amore è talmente grande che una tragedia si trasforma in qualcosa di più grande’. Abbiamo qui tre corpi, tre cadaveri, ma pensiamo un pochino all'amore che ha spinto Luca e Valentina a vivere in pienezza quella relazione insieme con la loro piccola Bianca”. “Oggi vogliamo troppo, oggi siamo presi troppo dalle nostre situazioni, dalle nostre problematiche. Oggi non riusciamo più a scorgere le gioie e ansie di chi ci sta accanto”, ha concluso il sacerdote.

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